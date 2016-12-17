Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2016 Cumartesi günü yayınlandı
Latif Şimşek'ten Didim Belediye Başkanı'na tepki: Sen nasıl başkansın

Latif Şimşek'ten Didim Belediye Başkanı'na tepki: Sen nasıl başkansın

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına yanıt vermek için Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programına telefonla bağlandı.

Latif Şimşek Belediye Başkanı Celal Kılıçdaroğlu Beyaz Tv Kemal Kılıçdaroğlu 


Moderatör Latif Şimşek'in kendisini savunmak için uzun süre zaman vermesine rağmen konuşmasının kesilmesini istemeyen Deniz Atabay, konuşmasını bir türlü bitirmeyince olanlar oldu. Latif Şimşek uzun süre sabretse de, Deniz Atabay konuşmasının arasına girilmesini istemedi. Bunun üzerine Latif Şimşek ' Siz şunu yapmak istiyorsunuz. Beyaz Tv'de sesimi kestiler konuşturmadılar.Sizi izleyicilerin takdirine bırakıyorum. ' diyerek Deniz Atabay'i canlı yayından aldırdı.

SEN NASIL BAŞKANSIN? YAZIKLAR OLSUN

Deniz Atabay'in canlı yayından çıkmadan önce söylediği ' 3 dakika bile konuşma fırsatı vermediniz. ' demesi Latif Şimşek'i çileden çıkardı. Latif Şimşek Deniz Atabay'a seslenerek ' Byöle bir saygısızlık olmaz. Yarım saattir konuşuyorsun. Sen nasıl başkansın? Ayıptır. '3 dakika bile konuşturmadın' diyorsun. Yazıklar olsun.
Latif Şimşek Hakkında
Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu’na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden baş...
devamı
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Kılıçdaroğlu'nun Kardeşi AK Partiye Destek İçin YürüyecekKılıçdaroğlu'nun Kardeşi AK Partiye Destek İçin Yürüyecek
Ankara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle AçıldıAnkara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle Açıldı
CHP TBMM Grup ToplantısıCHP TBMM Grup Toplantısı
Gökçek'ten Başarılı Güreşçilere DaireGökçek'ten Başarılı Güreşçilere Daire
AK Parti İftarda BuluştuAK Parti İftarda Buluştu
Kazı Yapılırken Mimar Sinanın Hiç Bilinmeyen Eserini BuldularKazı Yapılırken Mimar Sinanın Hiç Bilinmeyen Eserini Buldular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı