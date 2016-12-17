Latif Şimşek'ten Didim Belediye Başkanı'na tepki: Sen nasıl başkansın

Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu’na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden baş...

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...