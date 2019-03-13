- Lastikleri yola saça saça ilerleyen kamyonet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı



- Gaziantep’te trafikte ilerleyen lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Hiçbir tedbir almadan trafikte seyreden ve yolda bir lastik düşüren sürücü tepkiye neden oldu. Gaziantep ipekyolunda ilerleyen ve kasası lastik yüklü olan bir kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Hiçbir tekbir alınmadan kasasına üst üste doldurulan lastiklerle ana yolda ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkardı. Hiç bir tedbir alınmadan kasaya konulan lastiklerden biri kasadan yola düştü. Şans eseri bir kaza meydana gelmezken, lastiğin düştüğünü fark eden kamyonet sürücüsü ise önce aracı yolun kenarına çekerek, durdurdu. Sonra trafikte bir süre geri geri seyir eden kamyonetin sürücüsü, tekrar stop ettiği araçtan indi. Sürücü yoldan aldığı lastiği kamyonetin kasasına gelişigüzel bırakarak, yoluna devam etti. Durumu gören sürücüler ise kamyoneti cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

(LO-SD-

