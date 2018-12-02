Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu İzle

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( ESKİŞEHİR ) -- Yüksek cezalar araç sahiplerini lastikçilere yönlendirdi ESKİŞEHİR



- Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlar için kış lastiği uygulamasının başlaması ile lastikçilerin yoğunluğu artmaya başladı.

Türkiye'de kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2018 tarihi itibarıyla zorunlu hale geldi. Lastiği takmayan sürücüler için geçtiğimiz yıl 625 lira olan ceza tutarı bu sene 715 lira olarak belirlendi. Eskişehirli vatandaşlar da bu uygulama ile lastikçilerin yolunu tuttu. Araç lastiklerinin değişimi, büyüklüklerine göre 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Yoğun bir mesaiye başlayan lastikçiler ise geçtiğimiz yıllara göre vatandaşların daha duyarlı olduğunu ifade etti.

“Önemli olan insanın canı ve sağlığı” Kış lastiğini değiştirmenin can güvenliğini de artırdığını ifade eden sürücü Ferhat Türksal, ”Soğuk geçen illerde kış lastiğinin önemi bir tık daha artıyor. Hiçbir şey canımızdan önemli değil. Mutlaka kış lastiği kullanmalı ve taktırmalıyız. Çevremizi de uyarmalıyız bu konuda. Bu konu ile ilgili halk bilinçlendirilmeli, denetimler yapılmalı. Buna göre de ceza kesilmeli. Çünkü başkasına maddi manevi zarar verebiliriz. Bu hiçbir şeyden önemli değil. Önemli olan insanın canı ve sağlığı. Gerisi çok önemli değil” şeklinde konuştu.

“Kış lastiği takmak çok önemli” Lastikçi Sami Yusuf ise kış lastiği takmanın öneminden bahsederek, “Lastik takmayanlara da ceza kesilmeli. Lastik taktığımız taktirde araçların kaymasını engelleyebiliriz. Havalar soğudu. Kış lastiği takmak çok önemli. Bunu bütün araç kullananlara tavsiye ederim. Kış lastiği taksınlar. Bu sene geçen senelere göre çok arttı. Artık millet daha anlayışlı bu konuda. Kış lastiği şu an daha önemli” dedi.

Öte yandan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2019'da sona erecek. (EG-Y)

