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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Lastikçilerde ‘kış lastiği’ yoğunluğu

Lastikçilerde ‘kış lastiği’ yoğunluğu

Kışlık lastik üzerindeki kar işaretinden detay

Minibüs Şoförü Para Cezası Ticari Araç Kış Lastiği Kış Mevsimi 

-Raflardaki lastikler
-Lastiklerin değiştirilmesi ve balans yapılması
-Kışlık lastiklerin araçlara takılması
-Röportajlar

( ORDU -ÖZEL)- 1 Aralık tarihinde başlayacak olan yasak öncesi, araç sahipleri kışlık lastiklerini taktırmaya gidiyor- Lastikçiler, mevsime göre üretilen lastiklerin, yine mevsimlerinde kullanılması gerektiğini söylüyor ORDU

- Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde uygulamaya girecek olan ‘kış lastiği takma zorunluluğu’ Ordu’daki lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, 1 Aralık tarihinden itibaren uygulamaya girecek. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 715 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek. Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor. Can ve mal güvenliği açısından önemli Ordu’da, Gökhan Özkan isimli minibüs şoförü, yolcuların can ve mal güvenliği açısından kışlık lastikleri taktırmaya başladıklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde kış mevsiminin şiddetli geçtiğine dikkat çeken Özkan, “Kar da yağabilir, yağmur da yağabilir. O yüzden işimizi erkenden yaptırıyoruz. Kış lastiklerinin her zaman faydasını görüyoruz” dedi.
Çağlar Altıntaş isimli vatandaş ise 1 Aralık tarihinde başlayacak olan kış lastiği takma zorunluluğu öncesinde kışlık lastiklerini taktırdıklarını iletti. Can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu ifade eden Altıntaş, yüksek kesimlerde kış lastiğine daha çok ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek herkesin taktırması gerektiğini aktardı. Yazlık lastiklerin kış aylarında hiçbir faydası yok Sait Yılmaz isimli lastik satış temsilcisi ise kış aylarında araçlarda muhakkak kış lastiğinin takılı olması gerektiğini söyledi.

Mevsimlik lastiklerin, kış aylarında sürücüleri zor durumda bıraktığını anlatan Yılmaz, araçların yer ile tek bağlantısının lastik olduğunu hatırlattı. Yazlık lastiklerin kış aylarında hiçbir faydası olmadığına dikkat çeken Yılmaz, bir lastiğin raf ömrünün 10 yıl olduğuna dikkat çekerek, bu süreyi tamamlayan lastiklerin özelliğini kaybettiğini aktardı. “Kış lastikleri, yaz aylarında kullanıldığında fren mesafesini uzatıyor” Lastik satış temsilcisi Sait Yılmaz ayrıca, kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının tehlikeli olabileceğine de işaret ederek, kışlık lastiklerin yaz aylarında kullanıldığında fren mesafesini çok uzattığını anlattı. Yılmaz son lastiklerin mevsim koşullarına göre üretildiğini belirterek her lastiğin mevsiminde kullanmanın güvenli olduğunu dile getirdi.
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