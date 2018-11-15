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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Lastik-İş Genel Başkanı’nın öldürülmesi olayında güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Lastik-İş Genel Başkanı’nın öldürülmesi olayında güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

TARTIŞMA ANLARI DETAY

Fabrika Hastane Güvenlik Kamerası Kaçış Polis Ekipleri 

-YAŞANAN ARBEDE ANI DETAY
-FOTO

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesi olayının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında yer değişikliği sebebiyle S.U., isimli şahıs ile Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan tartışmış, yaşanan tartışma sonucunda Karacan silahla vurulmanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı S.U., polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında sanayi içinde gözaltına alınmış, daha sonra hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fabrika içinde bulunan temsilcilik odasında yaşanan olay fabrika’nın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde temsilcilik binasından yaka paça çıkan grup arbede yaşandıktan sonra tekrar temsilciliğe girmesi ve silah patlaması sonrasında orada bulunanların kaçıştığı görülüyor. (RŞ-
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