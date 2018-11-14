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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlandı - KOCAELİ

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlandı - KOCAELİ

- Lastik - İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesinden görüntülerLastik - İş Genel Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlandı - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik - İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesi, memleketi Kocaeli 'de toprağa verildiKOCAELİ (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik - İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan, memleketi Kocaeli 'de son yolculuğuna uğurlandı.İzmit Lastik - İş Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen törenin ardından, Karacan'ın cenazesi İzmit Fevziye Camisi'ne getirildi.
Abdullah Karacan'ın eşi Tülay Karacan, çocukları ve arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Karacan'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti.Abdullah Karacan'ın cenazesi, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, İzmit Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Karacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sendika genel başkanları ve il temsilcileri, sendika üyeleri, çok sayıda işçi ve vatandaş katıldı.
Karacan için bu akşam İzmit Lastik - İş Sosyal Tesisleri'nde mevlit okutulacağı bildirildi.
- Abdullah Karacan'ın öz geçmişiİzmit'te 1961'te doğan Abdullah Karacan, İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. İzmit'teki lastik fabrikasında üretim işçisi olarak çalışma hayatına giren Karacan, iş yeri temsilciliği ve iş yeri baş temsilciliklerinden sonra İzmit Şube Sekreterliği yaptı.Daha sonra Lastik - İş Sendikası Genel Sekreterliğine getirilen Karacan, 2002'de Lastik - İş Genel Başkanlığına seçildi.Karacan, evli ve 4 kız babasıydı. - OlaySakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını dün ziyarete gelen Lastik - İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.Ağır yaralı Karacan ile Bayraktar ve Sipahi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Siyasi Parti Gözyaşı Genel Başkan 

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