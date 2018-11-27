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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi - SAKARYA

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi - SAKARYA

- Lastik - İş'in yeni Genel Başkanı Alaaddin Sarı'nın açıklamaları - Toplantıdan detaylarLastik - İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesi - Lastik - İş'in yeni Genel Başkanı Alaaddin Sarı: - "Hiçbir saldırı hiçbir cinayet ne olursa olsun bir konuyu haklı çıkartamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanan ve ona göre hareket eden bizler, buna inanmak böyle yaşamak zorundayız"SAKARYA (AA) - Lastik - İş'in yeni genel başkanı Alaaddin Sarı, "Hiçbir saldırı hiçbir cinayet ne olursa olsun bir konuyu haklı çıkartamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanan ve ona göre hareket eden bizler, buna inanmak böyle yaşamak zorundayız." dedi.
Sarı, sendika üyeleriyle Adapazarı ilçesindeki Sakarya Şubesi hizmet binasında yaptığı basın toplantısında, 13 Kasım'da Arifiye ilçesinde bir lastik fabrikasındaki iş yeri temsilciliği binasında önceki başkan Abdullah Karacan'ın öldürüldüğünü anımsattı.Karacan'ın öldürülmesinden sonra kamuoyunda çıkan ve sendikayı karalayan yaklaşımların sadece kendilerini değil, örgütlü oldukları binlerce işçiyi de üzdüğünü belirten Sarı, şöyle devam etti:"Hiçbir saldırı hiçbir cinayet ne olursa olsun bir konuyu haklı çıkartamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanan ve ona göre hareket eden bizler, buna inanmak böyle yaşamak zorundayız. Herkes eline silahını alırsa bıçağını alırsa hukuktan bahsedemeyiz."Sarı, Karacan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin özellikle sosyal medyada yazılan çizilenleri doğru bulmadıklarını belirterek, bu yazılanların Karacan'ın ailesini üzdüğünü bildirdi.

Sosyal Medya Hukuk Devleti Basın Toplantısı Genel Başkan Saldırı 

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