Lastik-İş Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesi sonrasında fabrikada 7 kişi işten çıkarıldı



- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasında Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayı sonrasında olaya karışanların sözleşmeleri tek taraflı fesih edilirken, fabrika yönetimi Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi’nin fabrikaya giriş yasağı getirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasında S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan silahla vurarak öldürmüş, Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar’ı da hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralamıştı. Yaşanan olay sonrası fabrikanın üst düzey yöneticileri fabrikada bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantı sonrasında 5’i sendika görevlisi toplam 7 işçi işten çıkaran fabrika yönetimi, işten çıkarılan işçilere tazminat verilip verilmediği hakkında bilgi vermedi. Lastik fabrikasının yetkilileri üzücü olayda yaralanan Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi’nin temsilcilik binası dahil fabrikaya girişini de yasakladı. (RŞ-GY

