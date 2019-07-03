Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lastik fabrikasında yangın - BİLECİK

Lastik fabrikasında yangın - BİLECİK

- Olay yerinden genel görüntü - İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi - Genel detaylar Bilecik 'te lastik fabrikasında yangın - Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı - Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, hastanede tedavi altına alındıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te bir lastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede büyümesi ve gökyüzünü siyah dumanın kaplaması üzerine çevredekiler itfaiyeye durumu bildirdi.İhbar üzerine olay yerine orman işletmesi ve belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis görevlileri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Bahri E. ise Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fabrika Hastane Gökyüzü İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı