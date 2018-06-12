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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Lastik deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü... Alev topuna dönen iş yerini vatandaşların canlı yayın yaparak izlemesi dikkat çekti

Lastik deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü... Alev topuna dönen iş yerini vatandaşların canlı yayın yaparak izlemesi dikkat çekti

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri

Sosyal Medya Canlı Yayın Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Alev topuna dönen lastik deposunun bahçesi
-Alevlere müdahalede destek veren kepçe
-Vatandaşların cep telefonları ile yangını kayıt etmesi
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da gece saatlerinde organize saniye bölgesinde bulunan bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve kepçenin yardımıyla 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir lastik deposunun bahçesinde bulunan yaklaşık 500 lastik henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede tüm bahçedeki lastikleri saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Müdahale sırasında KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait bir kepçe alev topuna dönen lastikleri dağıtarak itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada yangını fark ederek yol kenarında duran vatandaşların sosyal medyada canlı yayın yapması ise dikkat çekti. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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