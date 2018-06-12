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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Lastik deposunda korkutan yangın - KONYA

Lastik deposunda korkutan yangın - KONYA

- Lastik deposundan yükselen alevler - İtfaiyenin söndürme çalışmaları - İş makineler lastiklerin depodan çıkarılmasıLastik deposunda korkutan yangın - Konya 'nın Selçuklu ilçesinde lastik deposunda çıkan yangın, güçlükle söndürüldüKONYA (AA) - Konya 'da lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesinde bulunan lastik deposunda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bahçesinde bulunan lastiklerin büyük bölümünü etkisi altına aldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri de bahçedeki lastikleri dışarıya çıkardı.Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda güçlükle söndürüldü.İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yükselen Yangına Müdahale 

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