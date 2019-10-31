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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lastiğini kontrol ettiği kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi

Lastiğini kontrol ettiği kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi

Kamyon

Cenaze Trol 

-Yerdeki cenaze
-Şahsın yakınları
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )-Kadıköy'de feci ölüm- Kendi aracının altında kalarak can verdi İSTANBUL

- Kadıköy’de kendisine ait aracın lastiklerini kontrol eden vatandaş, aracının hareket etmesi sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Ölüm haberi üzerine şahsın olay yerine akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak’ta meydana gelen acı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Salih Kadim 34 HC 6648 plakalı kamyonunun lastiklerini kontrol ettiği sırada, vatandaşların ifadesine göre aniden freninde oluşan bir sorun nedeniyle hareket etti. Bu sırada kamyonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybederken, şahsın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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