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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Lastiği yerinden fırlayan kamyonetin sürücüsü itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı Haberi

Lastiği yerinden fırlayan kamyonetin sürücüsü itfaiye arazözüne çarptı: 1 yaralı Haberi

KAZA YAPAN ARAÇLAR DETAY

İlk Müdahale Hastane Karya Sağlık Ekipleri Trol 

-AMBULANSLAR DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Geyve ilçesinde yolda seyir halinde kamyon sürücüsü, kamyonun lastiği yerinden fırlayınca itfaiye arazözüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkii, D-650 karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ü., kamyonuyla yolda seyir halindeyken kamyon tekeri yerinden fırladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Bilecik’in Osmaneli ilçesinden dönen Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman Tipi İtfaiye arazözüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü C.Ü. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (RŞ-
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