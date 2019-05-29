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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lastiği patlayıp yolun karşısına geçen minibüs ortalığı birbirine kattı

Lastiği patlayıp yolun karşısına geçen minibüs ortalığı birbirine kattı

-Kazadan görüntü

Minibüs Şoförü Sağlık Ekipleri Trol 

--Araçların kaldırılması
--Oluşan trafik
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenler’de lastiği patlayan minibüs yolun karşısına geçerek diğer şeritten gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere, 2 minibüs şoförü yaralandı. Kaza, Esenler Yüzyıl Mahallesi İstoç yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batışehir’den Esenler istikametine seyir halinde olan Burak Y. idaresindeki 34 SR 804 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçen minibüs, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FE 6429 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kazaya karışan minibüslerde ağır hasar meydana gelirken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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