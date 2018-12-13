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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

İtfaiyenin müdahalesi

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Polisin yolu konturolu

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye-Gaziantep otoyolunda Düziçi gişeleri mevkiinde, arka sağ lastiği patlayan tırın dorsesi yandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Elbistan’a 38 AL 836 plakalı tırı ile yük götüren Nurettin Özel, Düziçi gişeler mevkiinde tırın arka sağ lastiğinin patlaması sonucu dorse alev aldı. Şoför Nuretin Özel dorsenin yandığını görünce itfaiye ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Polisler yolda kontrollü geçiş sağladı.
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