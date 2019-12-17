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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev böyle yandı Haberi

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev böyle yandı Haberi

DORSENİN YANMASI

Polis Emniyet Şeridi 

-İTFAİYE ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği patlayan mandalina yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Erincik idaresindeki mandalina yüklü tırın dorsesinin lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü Erincik, dorseden alevlerin yükseldiğini gördü. Erincik’in ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
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