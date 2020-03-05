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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı

Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı

Yaralı sürücüyü taşıyan ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Direksiyon 

-Refuje dalan tırdan görüntü
-Tır kasasından refuje fırlayan hasta bezi ve çelik rulolardan görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE )-Refuje çıkan tırın kasasındaki hasta bezleri ve çelik rulolar yola fırladı DÜZCE

- TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde lastiği patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje daldı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza; Gece saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Selahattin Ç. idaresinde ki 27 AZU 90 plakalı hasta bezi ve çelik rulo taşıyan tır, lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje daldı. Kazada kamyon sürücüsü Selahattin Ç. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceme başlattı.
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