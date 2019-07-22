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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

-Kaza yeri detaylar

( SİVAS ) SİVAS

Hastane Trol 


- Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç içerisindeqki 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas - Erzincan Karayolunda meydana geldi. Kazada Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobilin Küçükbelen köyü mevkisinde seyir halindeyken arka sol lastiği patladı. Araç lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün frene basmasına rağmen kızaklayan araç şarampole düşüp ters döndü. Araçta bulunan F.G., Y.T., B.T., M.K., A.G., ve H.G. yaralandı. Yaralılar Sivas’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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