Lastiği patlayan otomobil şarampole takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

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( AKSARAY -HD) AKSARAY



- Aksaray’da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 50’inci kilometresinde Eşmekaya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Ömer C. (41) idaresindeki 07 LTU 62 plakalı otomobil, Eşmekaya Kavşağına geldiğinde lastiğinin patlaması sonucu önce aydınlatma direğine çarptı, daha sonra da takla atarak şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü ve araçta bulunan Sevgi C. (43), E.E.C. (12) ve E.K.C. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sevgi C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

