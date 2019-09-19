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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - MARDİN

Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı - MARDİN

- Yanan otomobile su sıkarak söndürme çalışmasıMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpıp alev alan otomobildeki üç kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Nusaybin - Cizre kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken ön lastiği patladı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, alev aldı.Otomobilde bulunan sürücü ve 2 kişi, mahalle sakinlerince araçtan çıkarıldı.Yoldan geçen bir beton mikserinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bild Beton Mikseri Direksiyon Trol 

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