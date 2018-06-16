Lastiği patlayan otomobil, oto galerisinin bahçesine girdi - EDİRNE
- Kazadan detaylarLastiği patlayan otomobil, oto galerisinin bahçesine girdiEDİRNE (AA) - Edirne 'de lastiği patlayan otomobil, oto galerisinin bahçesine girerek 3 araca çarptı.Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin kullandığı 59 ZV 478 plakalı otomobilin Tatatpaşa Caddesi'nde lastiği patladı.Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki oto galerisinin bahçesine girdi.Otomobil, burada bulunan 3 araca çarparak durabildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekiplerince alkol testi yapılarak 55 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.Trafik cezası kesilmesinin ardından kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, oto galerisinin bahçesinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.