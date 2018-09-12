Lastiği patlayan minibüs devrildi: 6 yaralı - KARS

- Yaralıların ambulansa taşınması - Kaza yerinden görüntü - Minibüsten görüntü - Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme yapması Kars 'ta lastiği patlayan minibüs devrildi: 6 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Merkeze bağlı Kocabahçe köyüne giden Halis Bayutmuş idaresindeki 36 M 0466 plakalı minibüs, Kars - Selim karayolu Kümbetli köyü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.Kazada minibüste bulunan Bekir Bayyiğit, Sedat ve Müşür Beğbağa ile Zeynep, Halis ve İdris Kara yaralandı.Yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Kars - Selim karayolu bir süre ulaşıma kapandı.