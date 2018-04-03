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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - DENİZLİ

Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - DENİZLİ

- Kaza sonrası yola saçılan gübrenin temizlenmesi Denizli 'de lastiği patlayan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde lastiği patlayan gübre yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Pamukkale'den Sarayköy istikametine giden Mustafa Çoban yönetimindeki 20 R 8197 plakalı gübre yüklü kamyonet, çevre yolu Salihağa mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Musa Gencer'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada ağır yaralanan sürücü ile yanındaki Selim Özenbay, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın kamyonetin sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.Bu arada, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak verilen trafik, kamyonet ile yola saçılan gübrenin temizlenmesinin ardından normale döndü.

Gübre Sağlık Ekipleri Trol 

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