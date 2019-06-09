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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Lastiği patlayan araç önce takla attı sonra ağaca çarptı Haberi

Lastiği patlayan araç önce takla attı sonra ağaca çarptı Haberi

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta meydana gelen kazada lastiği patlayan araç, takla atıp kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı. Kaza Yozgat şehir merkezi E-88 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.D. idaresindeki 66 ANN 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak önce takla attı sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Takla atarak ağaca çarpan araç çekici yardımıyla kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.
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