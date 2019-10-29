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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Laricani: “Bu, Araplar için küçük düşürücü bir durum”

- Laricani: “Bu, Araplar için küçük düşürücü bir durum”

Laricanı konuşma

İran İslam Nükleer Silah Petrol Trol 

-Toplantıdan katılımcıların detayları

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran Meclis Başkanı Ali Laricani, “Trump bölgede sadece petrol için bulunduklarını söylemekte. Bu, Araplar için küçük düşürücü bir durum” dedi.
Bahreyn, Yemen, Filistin ve Nijerya İslami direniş hareketleri İran’ın Semnan eyaletine bağlı Damğan şehrinde düzenlenen programda bir araya geldi. İran’ın Semnan eyaletine bağlı Damğan şehrinde düzenlenen programa Yemen’in İran Büyükelçisi İbrahim Muhammed el Deylemi, Nijerya İslami Hareketi Lideri İbrahim Zakzaki’nin kızı Süheyla Zakzaki ve diğer ülkelerden temsilciler katıldı.
İran’da düzenlenen programa Bahreynli Şiilerin lideri Şeyh İsa Kasım da görüntülü mesaj gönderdi. Programa katılan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, yaptığı konuşmada, İran’ın yıllarca ABD hokkabazlığı ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Kendileri de nükleer silahımızın olmadığını biliyorlar ancak buna rağmen İran milletini hedef almaya devam etmekteler” dedi.
ABD’nin bölgede sadece petrol peşinde olduğunu söyleyen Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin ölümüne ilişkin konuşmasına işaret ederek, “Trump bölgede sadece petrol için bulunduklarını söylemekte. Bu, Araplar için küçük düşürücü bir durum” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’ı abluka altına almak istediğini kaydeden Laricani, yaptırımların İran devletini değil halkı hedef aldığını söyleyerek, “Şu an ekonomik ve siyasi anlamda zorluk çekiyoruz ve baskı altındayız. Ancak onlar da bu durumu devam ettiremeyeceklerinin çok iyi farkındalar” şeklinde konuştu.

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