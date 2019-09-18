Laptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

-Lap topu tornavida ile açması

-Lap topun içinden poşet içinde uyuşturucu çıkması

-Zanlıların adli tıpa getirilmesi

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması

-Adliyeye götürülmesi



( ADANA )- Adana'da narkotik polisleri laptop içerisine poşetlerle konulmuş 80.48 gram metamfetamin ele geçirdi- Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı ADANA



- Adana'da narkotik polisleri laptop içerisine poşetlerle konulmuş 80.48 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda yaptıkları bir çalışmada bir otobüsten inen Murat K. (32) ile Hüseyin T.'nin (29) bavullarında ve üstlerinde arama yaptı. Ancak yapılan aramada ilk etapta herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanmadı. Polis bunun üzerine olay yerine hassas burunlu narkotik detektör köpeği getirdi. Köpek zanlılardan Murat K.'nın bavulundaki laptopa tepki verdi. Bunun üzerine polis laptopu çıkartıp söktü. Polis laptopu açtığında fan kısmından poşet içinde 80.48 gram metanfetamin ele geçirdi. Polis uyuşturucuya el koyup iki zanlıyı da gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Murat K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanırken, Hüseyin T. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-

