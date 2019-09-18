Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Laptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Laptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Polisin lap topu alması

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Lap topu tornavida ile açması
-Lap topun içinden poşet içinde uyuşturucu çıkması
-Zanlıların adli tıpa getirilmesi
-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da narkotik polisleri laptop içerisine poşetlerle konulmuş 80.48 gram metamfetamin ele geçirdi- Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı ADANA

- Adana'da narkotik polisleri laptop içerisine poşetlerle konulmuş 80.48 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda yaptıkları bir çalışmada bir otobüsten inen Murat K. (32) ile Hüseyin T.'nin (29) bavullarında ve üstlerinde arama yaptı. Ancak yapılan aramada ilk etapta herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanmadı. Polis bunun üzerine olay yerine hassas burunlu narkotik detektör köpeği getirdi. Köpek zanlılardan Murat K.'nın bavulundaki laptopa tepki verdi. Bunun üzerine polis laptopu çıkartıp söktü. Polis laptopu açtığında fan kısmından poşet içinde 80.48 gram metanfetamin ele geçirdi. Polis uyuşturucuya el koyup iki zanlıyı da gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Murat K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanırken, Hüseyin T. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı