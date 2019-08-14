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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lapseki-Gelibolu feribot iskelesinde araç yoğunluğu başladı

Lapseki-Gelibolu feribot iskelesinde araç yoğunluğu başladı

Bölgeden görüntüler

Hafta Sonu Jandarma Akkale Feribot İskelesi Zabıta 

-Araçlardan görüntüler
-Araç kuyruğundan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Lapseki-Gelibolu ile Çardak-Gelibolu feribot iskelesinde Kurban Bayramının son gününde araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Kurban Bayramının son günü şehirlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler Bursa-Çanakkale karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye bağlı feribotlar zamansız olarak seferlerini sürdürüyor. Lapseki ilçesinde kara yolu güvenliğini sağlamak için Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile zabıtalar koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çardak beldesinde jandarma trafik ekipleri iskeleye inen yolu normal araç trafiğine geçici olarak kapattı. Bayram dönüşü yaşanan araç yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. (MUR-
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