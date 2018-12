Lapa lapa kar altında dondurma yediler

-Dondurmanın kesimi

- Kahramanmaraş’ta kar yağışı ile birlikte kente özgü dünyaca ünlü Maraş dondurması ikram edildi. Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde kar yağışını fırsat bilen bir dondurma üreticisi hazırladığı yaklaşık 300 kilogram dondurmayı iş yeri önünde vatandaşlara ikram etti. Kar yağışı devam eden kentte iş yeri sahibi Sami Kervancıoğlu çekiç ve üzengi ile dondurma da dövdü. Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, baltayla kestiği dondurmadan insanlara tek tek ikram ederken, Maraş dondurmasını içinde buz olmadığını ve her mevsim tüketilebileceğini söyledi.



Doktorlar tarafından da özellikle bademcik ameliyatı sonrası tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Kervancıoğlu, her dondurmanın Maraş dondurması olmadığını söyledi.



Kervancıoğlu, “Bakın şuanda kış mevsiminde kar yağıyor ve biz bunu karda dondurma yemeyi gelenek haline getirdik. Karda dondurma yenir, kaliteli bir dondurma yenir. Bu dondurmanın bir özelliği daha var insan sağlığına faydalı. Kahramanmaraş’ta doktorlarımız bademcik ameliyatı yaptıktan sonra, reçetesine bu dondurmayı yazıyor. 12 ay boyunca rahat bir şekilde tüketilebilir bu dondurma. Her dondurma Kahramanmaraş dondurma değildi. Bu dondurmanın ve Kahramanmaraş dondurmasının içinde buz olmaz” diye konuştu.

Karlı havada dondurma tükettiklerini söyleyen Yunus Emre Tam, "Konya’dan geliyorum ve böylesine karlı ve güzel bir havada dondurma yiyoruz. Kahramanmaraş’ın özel bir dondurmasının olması bu olsa gerek” diye konuştu.