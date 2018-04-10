Lale tarlasına yoğun ilgi

-Lale tarlasının etrafındaki araçlar

-Fotoğraf çektirenler

-Lale tarlasını gezmeye gelenlerle röp

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( KARAMAN -ÖZEL)- Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde bulunan lale tarlası, doğa tutkunları ve fotoğraf çektirmeye gelenlerle dolup taşıyor KARAMAN



- Karaman’da bir üretici tarafından oluşturulan lale tarlası, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan 50 dekarlık lale tarlası, doğa tutkunları ve fotoğraf çektirmeye gelenlerle adeta dolup taşıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan lale tarlası, hafta içi de bir o kadar ilgi görüyor. Lale tarlasını görmeye gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluktan dolayı araçlarını park edecek yer bulamıyor. Lale tarlasını görmeye yakın illerden gelenler de var Rengarenk olan lale tarlasının güzelliğini aileleriyle birlikte görmeye sadece Karaman’dan değil çevre illerden de vatandaşlar geliyor. Eşiyle birlikte lale tarlasını görmek için Konya’dan geldiklerini söyleyen Hüseyin Bonker, “Eşimle birlikte bir değişiklik olsun diye buraya geldik. Daha önce burayı sosyal medyadan görmüştük. İyi ki gelmişiz, beklediğimizin üzerinde güzel bir yer gördük. Konya dediğimiz zaman biraz çöl gibi bir yer algılanıyor, fakat Konya Ovasında böyle rengarenk yerlerin olması bizim çok hoşumuza gitti” dedi.

Lale tarlasını gezen vatandaşların bazıları Osmanlı kültürünün yeniden Türkiye’ye geldiğini söylerken, bir diğeri de her yerin böyle olmasını istedi. Bir vatandaş da bu tür projelere devletin destek vermesi gerektiğini vurguladı. Rengarenk lalelerin arasında dolaşma fırsatı bulan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol birbirlerinin fotoğraflarını çekti.

