Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

Hastane detaylar

Mide Bulantısı Hastane Tahkikat Öğrenciler 

-Bazı öğrencilerin ailesi ile hastaneye gelişi
-Kaymakam Niyazi Erte'in ziyareti
-Zehirlenen öğrencilerden detaylar ve öğrenciler ile röportajlar

( ORDU ) -- Ordu’da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındı ORDU

- Ordu’da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci, tedavi altına alındı. Ordu’nun Altınordu ilçesinde Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, dışarıdan sipariş verip yedikleri lahmacundan sonra fenalaştı. Bazı öğrenciler, ambulans vasıtası ile Ordu üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 8 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanede tedavi altına alınırken, 5 öğrenci ise aileleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye getirildi.
Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, yetkililerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin lahmacundan numune aldığı öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor. (SK-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı