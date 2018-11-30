"Lahit mezar" selle ortaya çıktı - MUĞLA - Selin ortaya çıkardığı lahit mezar"Lahit mezar" selle ortaya çıktı - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde selle ortaya çıkan Geç Roma Dönemine ait lahit mezarda, kurtarma çalışması başlatıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen sağanağın ardından, Geç Roma Dönemine ait lahit mezar ortaya çıktı.İlçenin Bitez Mahallesi'nde toprak kayması oluştuğu ve tarihi mezarın bulunduğu ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, belirtilen bölgeye gitti.Ekipler bölgede yaptığı çalışmada, mezarın Geç Roma Dönemine ait lahit mezar olduğunu tespit etti. Müze müdürlüğüne bağlı uzmanlar gözetiminde bölgede belediye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.Mezardan çıkan parçalar ise müze müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.