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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Lahana yüklü kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı

Lahana yüklü kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı

Kamyonetin kasasının açılması

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Kontrol Noktası Trol 

-Lahanaların altındaki yabancı uyruklu vatandaşlardan detay
-Yabancı uyrukluların araçtan indirilmesi
-Kaçak göçmenlerin fotoğrafı

( VAN ) VAN

- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan lahana yüklü bir kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında şüphe üzerine lahana yüklü bir kamyonet durduruldu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, üzeri lahana ile kapatılan özel bölme içerisinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 17 Afganistan, 20 Pakistan ve 1 Mynmar uyruklu olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
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