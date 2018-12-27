Lady Gaga’yı giydiren Türk modacıdan Avrupa'ya ön yargı tepkisi

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Modacı Zeynep Kartal: “3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk vatandaşıydım”- Modacı Zeynep Kartal: “Lady Gaga o gün bu gündür destek olur” İSTANBUL



- Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren modacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kartal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk vatandaşıydım. O kadar güçlü, zengin bir tarihe sahibiz ki hiç de utanılacak bir yanımız yok Türk olarak” dedi.

Yıllar önce yaşamaya başladığı İngiltere’de kendi markasını kuran ve bugün Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren modacı Zeynep Kartal, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi ile moda tasarımı öğrencileriyle bir araya geldi. Cennet Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide ünlü modacı, başarı öyküsünü gençlerle paylaştı. İngiliz Parlamentosu’nda ilk kez defile gerçekleştiren kişi olan Kartal, eşinin işi dolayısıyla yolunun İngiltere’ye düştüğünü orada işine devam etmek için yaptığı iş başvurularında yaşadığı zorlukları anlattı. Başarıya ulaşmak için en önemli noktanın yılmamak ve çalışmak olduğunu belirten modacı, gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söyledi.



Kartal, söyleşide gençlerin sorularını yanıtlarken skolyoz hastası bir genç kız, kendisine uygun kıyafetler bulamadığını ifade etti.

Başarılı modacı bunun üzerine moda tasarımı öğrencisi olan genç kıza, onun tasarımlarıyla birlikte bir yardım defilesi düzenleyebileceğini söyledi.



Söyleşinin sonunda ise Küçükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Besim Müftüoğlu dünyaca ünlü modacıya çiçek takdiminde bulundu. “3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk vatandaşıydım” Dünyaca ünlü isimlerle çalıştığını ancak köklerini hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Modacı Zeynep Kartal, “Türkiye’de 19 yıl yönetici olarak çalıştım, oraya gittiğimde bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk vatandaşıydım. Bundan 16 sene önce ülkemiz bu kadar değerli değildi, son 15 yıla baktığımızda Türkiye sınıf atladı. Türkiye dünyada figüranlıktan aktör bir ülke oldu. Ben İngiltere’ye gittikten sonra Türkiye ne demekmiş, vatan ne demekmiş o zaman öğrendim. O kadar güçlü, zengin bir tarihe sahibiz ki hiç de utanılacak bir yanımız yok Türk olarak. İngiltere Parlamento tarihinde ilk defa defile yapmış bir modacıyım, Türküm demiyorum modacıyım diyorum, bunu bir Türk yaptı” ifadelerini kullandı. “Bana o gün bu gündür destek olur” İngiltere’ye gittikten sonra başvurduğu işlerden dönüş olmayınca eşinin de desteğiyle kendi markasını kurduğunu ve bu hikayesini Lady Gaga ile paylaştıktan sonra dünyaca ünlü ismin kendisine hep destek olduğunu belirten Kartal, “ İyi bir tasarımcıysa sıyrılıp çıkıyorsun ama en önemli şey; ben her zaman söylüyorum. Çalışmak, azimli olmak ve yılmamak. İngiltere’de BBC’nin resmi tasarımcısıyım. Lady Gaga dünyada en önemli tasarımcıların bile çalışmak istediği bir isim sonuçta benim hayatımda değişik bir yeri vardır çok da severim. Bana o gün bu gündür destek olur” diye konuştu.

(HK-

