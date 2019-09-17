Ladin ormanları için doğal mücadele 'Terminatör Böcekler' ile yapılacak

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( RİZE ) - RİZE



- Rize'nin endemik türleri bünyesinde barındıran Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda, ladin çam ormanlarının kurumasına neden olan sekiz dişli dev kabuk böcek türüne karşı 'Terminatör Böcekler' olarak bilinen 'Rhizophagus Grandis' ile biyolojik mücadele başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı kapsamında, zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen ‘Rhizophagus Grandis' adlı böcek türü de bölgedeki 4 ilde yer alan laboratuarlarda üretilerek ladin ormanlarına bırakıldı. Doğal bir mücadele ajanı olarak ladin ormanlarını korumak için kullanılan Rhizophagus Grandis yani terminatör böcek hakkında bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Akıner “Orman kaybı problemlerinden bir tanesi de ormanda zararlı olan böcekler. Ormanda zararlı olan böceklerden bir tanesi de dendroctonus micans diye bilinen bir tür. Bunun ladin ormanlarında ciddi bir zarara yol açtığı ve kuruttuğu da biliniyor. Bu türün mücadelesinde Türkiye’de tespit edildiği andan itibaren çeşitli yöntemler denendi fakat 1990’lardan itibaren de Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğal zararlısı olan Rhizophagus Grandis dediğimiz bir doğal mücadele ajanı olarak görülen bir türümüz var. Bu tür çeşitli ülkelerde belirli dönemlerde salınma yöntemiyle ladin ormanlarında zarar veren türün kontrolünde kullanılıyor. Bu biyolojik bir mücadele şekli. Normalde Sibirya kökenli olan bu iki türde kendi bulundukları alanda doğal denge halinde ilerledikleri biliniyor. Rhizophagus grandis türünün bizim bölgemizde ladin ormanlarına ciddi zararlar verdiği daha sonrasında da 1990’lardan itibaren predatör tür tarafından çeşitli zamanlarda salım yapılarak kontrol altına alınmaya çalışıldığı biliniyor” ifadelerini kullandı. (HFD-ÖS-Y)

