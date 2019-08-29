Ladik Gölü'nde pelikanlar - SAMSUN Haberi

- Pelikanların gölde yüzmesi - Teknedeki balıkçının göle ağ atmasıSAMSUN - Samsun 'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleri bulunan Ladik Gölü, pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunuyor. Ladik ilçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık alana sahip olan Ladik Gölü'nde pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu.
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