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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
KYK yurdunda 150 öğrenci yediği yemekten zehirlendi

KYK yurdunda 150 öğrenci yediği yemekten zehirlendi

Hastaneden detay

Sosyal Medya Hastane Öğrenciler 

-Hastane içindeki öğrencilerden detay
-Ambulans detay

( BURSA -1) BURSA

- Bursa Emir Sultan KYK Erkek Yurdu’nda kalan 150 öğrenci yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Öğrenciler Bursa’daki hastanelere kaldırıldı. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Yurdu’nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Elde edilen bilgiye göre akşam yemeğinde tavuk yemeği yiyen öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendi. Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30 tanesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürüldü. Öğrenciler isyanını sosyal medya hesaplarından resmi kurumlara mesaj atarak dile getirdi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.
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