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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
KYK öğrencileri Mehmetçiğe destek için ışıklarla 'Barış Pınarı' yazdı

KYK öğrencileri Mehmetçiğe destek için ışıklarla 'Barış Pınarı' yazdı

binadan görüntü

Nadan Yüksek Lisans Öğrenciler 

-"barış pınarı" yazısı

( VAN ) KYK öğrencileri Mehmetçiğe destek için ışıklarla "Barış Pınarı" yazdı VAN

- Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe "Barış Pınarı" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için "Barış Pınarı" ışık koreografisi düzenlendi.
Bu koreografiyi hazırlayan öğrenciler amaçlarının Mehmetçiğe destek amaçlı olduğunu belirtti.

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