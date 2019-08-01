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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
KYB, Talabani'nin ölümünden sonra ilk kez kongreye gidiyor - ERBİL Haberi

KYB, Talabani'nin ölümünden sonra ilk kez kongreye gidiyor - ERBİL Haberi

- KYB Başkanlık Konseyi Üyesi Arez Abdullah ile röportajERBİL (AA) - MAZIN BAQAL/HEMAN HÜSSEİN - Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucu lideri olduğu ve ölümünden sonra parti genel sekreterlik koltuğu boşalan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) 2019'un sonuna kadar kongreye gideceği belirtiliyor.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hâkim olan iki partiden biri durumundaki 1975'de kurulan KYB, Ekim 2017'de partinin kurucu lideri Celal Talabi'nin hayatını kaybetmesinden sonra yaşanan iç çekişmeler nedeniyle son iki yılda kongreye gidemedi.KYB Başkanlık Konseyi Üyesi Arez Abdullah, KYB'nin kongre sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Kongre hazırlıkları için partide bir komisyon oluşturulduğunu belirten Abdullah, "Kongre yapılması için önceden engeller vardı ancak şu an bu engeller kalmadı. Onun için kongre yapılmasının zamanı geldi." dedi.
Abdullah, tüm parti organlarının kongreye gidilmesi ve Talabani'nin Ekim 2017'deki vefatından sonra boş kalan parti genel sekreterliği görevini yürütecek ismin belirlenmesi konusunda hemfikir olduğunu dolayısıyla yıl sonuna kadar KYB'nin kongreye gideceğini söyledi.

Misyon Muhabir Genel Sekreter 

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