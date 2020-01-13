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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kuzuyu evlerinde anne şefkatiyle büyütüyorlar

Kuzuyu evlerinde anne şefkatiyle büyütüyorlar

Evin içinde dolaşan kuzu detay

Bebek 

-Biberonla besleme detay
-Kucakta uyuma detay
-Karı koca kuzuyu sevmesi detay
-Hülya şimşek röp.
-Yekta Şimşek röp.

( ORDU - ÖZEL) ORDU

- Ordu'da annesinin sahiplenmediği kuzuya bir karı-koca evinde, evlatları gibi bakıyor. Kabadüz ilçesinde çiftçilikle uğraşan Hülya-Yekta Şimşek çifti Boncuk adı verdikleri kuzuyu bebek gibi bakıyor. İlçenin Turnalık Mahallesi'nde çiftçi olan Şimşek ailesinin koyunlarından birisi doğurduğu kuzuyu sahiplenmeyince aile kuzuyu evinde beslemeye başladı.
Evde gün boyu dolaşan ve uyuyan kuzu adeta evlat sevgisiyle büyütülüyor. Annesinin kuzuyu sahiplenmediği için evde beslediklerini anlatan Hülya Şimşek, “Kuzumuzu adeta bir çocuğu bakar gibi bakıyorum. Evin içinde dolaşıyor, kucağımızda uyuyor. Büyüyene kadar bu şekilde besleyeceğiz” dedi.

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