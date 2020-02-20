Kuzular annelerine kavuştu İzle

-Kuzuların mandırada geniş detay görüntüleri

-Mandıra kapılarının açılması ve kuzuların koşarak annelerini bulması

-Annesini bulan kuzunun annesini emmesi

-Kuzularından ve koyunlardan geniş detaylar

-Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Aktürk Röp.

-Üretici Mandıra sahibi Ahmet Erkek Röp.

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da baharın habercisi olan kuzuların annelerine kavuşma anı renkli görüntülere sahne oldu. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da baharın habercisi olan kuzuların annelerine kavuşma anı kameralara yansıdı. Sabahtan akşama kadar meralarda otlayan koyunların mandıraya dönmesi ile başlayan meleme sesleri, kuzuların bulunduğu mandıranın kapısının açılması ile kavuşma anı renkli görüntüleri sahne oldu. Koşarak mandıradan çıkan kuzular meleyerek annelerine kavuştu. Yaklaşık 500 koyun ile 500 kuzunun bulunduğu mandırada anne koyunlar kuzularını sesinden, kuzular da annelerini sesinden tanıyarak buldu. Annesini bulan kuzular hemen annelerini emmeye başladı.

"Kuzu annesini, koyun da kuzusunu sesinden tanır" Koyunların ve kuzuların buluşma anının tamamen anne koyun ile kuzunun ses iletişimi ile olduğunu belirten Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Koyunlar doğumdan sonra yavrularını öncelikle kokuları ile algılıyorlar. 15-20 gün koyunlarla kuzular birbirine, hem kuzu annesini kokusundan tanıyor, annesi de kuzusunu kokusundan tanıyor. 20 günlük falan olduktan sonra artık bunlar ses ile iletişim yapabiliyor. Kuzu mandıranın bir köşesinden melediği zaman annesi de diğer köşesinden onu duyuyor ve kavuşuyorlar. Kuzu annesinin sesini tanıyor, koyun da kuzusunun sesini tanıyor. Böyle bir buluşma oluyor. Az önce de gördük. Burada yaklaşık 500 tane koyun 500 tane de kuzu var. Bütün kuzular annelerini nasıl bildi. Bunlar gözleri ile annelerini bulamazlar. Sesleri ile buluyorlar. Her kuzunun, her koyunun farklı sesleri var. Bu sesten annesi kuzusunu, kuzu da annesini tanıyor ve buluşuyorlar” dedi.

Üretici Ahmet Erkek (48) ise, kuzuların baharın müjdecisi olduğunu belirterek, “Bahar gelirken beraber koyunlar kuzulamaya başlar. Baharın müjdecisi gibi bir şey. Cemre nasıl 19’unda havaya çıkar, bizde de kuzularımız, yani Şubat’ta kuzulamaya başlar. Ondan sonra da devam eder, baharın habercisi gibi. Kuzu meledi miydi ‘Bahar geldi’ diye biz böyle tabir ederiz” şeklinde konuştu.

(YC-FM-



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