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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzguncuk’ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada İzle

Kuzguncuk’ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada İzle

Kavga anları

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Saldırı 

-Olay yeri

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kuzguncuk’ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme yumruklar konuştu.
Bazı kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İstanbul’un en sakin semtlerinden olan Kuzguncuk’ta dün akşam iki grup birbirine girdi. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çevredekilerin panik yaşadığı gözlendi. Tarafları ayırmaya çalışan çevredeki bazı kadınlar yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup birbirlerine tekme yumruklarla saldırıyor. Kadınlar da şahısları ayırmaya çalışıyor.
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