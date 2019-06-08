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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuzeye akım...Tatilcilerden Türkiye’nin en kuzeyi İnceburun’a yoğun ilgi İzle

Kuzeye akım...Tatilcilerden Türkiye’nin en kuzeyi İnceburun’a yoğun ilgi İzle

İNCEBURUN'U GEZMEYE GELEN TURİSTLER

Yabancı Turist Beğendik 

-DETAYLAR
-RÖPORTAJ

( SİNOP -ÖZEL) SİNOP

- Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'na ziyaretler devam ediyor. Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikteki alana 12 metre yüksekliğinde inşa edilen fener, Sinop'u ziyaret eden turistlerin görmeden gitmedikleri yerlerin başında geliyor. Gelen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Ayrıca gelin ve damat adaylarının da evlenmeden önce kuşkusuz tek fotoğraf çektireceği yer İnceburun oluyor. İnceburun'u ziyarete gelen Biricik Demir Yılmaz, "Türkiye’nin en kuzeyi, İnceburun’u gezmeye geldik. Çok beğendik. Çok güzel bir yer burası” dedi.

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