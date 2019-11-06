Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi

- Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya lastiği patlayan minibüs bu akşam 18:30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik durma noktasına geldi . (MB-EY
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