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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi

Trafik kamerasından kaza yeri

Hastane Kamera Trol 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. Kazada iki kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya lastiği patlayan minibüs bu akşam 18:30 sıralarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik durma noktasına geldi . (MB-EY
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