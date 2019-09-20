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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kamerada Video

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kamerada Video

Kazadan sonra çekilen görüntüler

Kamera Zincirleme Kaza 

-Yaralılar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazanın hemen sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralılar yerde görülürken, adeta can pazarı yaşanıyor. Vatandaşlar kazayı görüntülerken, bazıları da yaralılara yardım etmeye çalışıyor.
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