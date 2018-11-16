Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada lüks cip hurdaya döndü

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-kum atılması detay



( İSTANBUL )- Sancaktepe’de ardı ardına kaza 1’i ağır 3 yaralı İSTANBUL



- Kuzey Marmar Otoyolu Sancaktepe Mekvii'nde kadın sürünün kullandığı lüks cip kaygan zeminde yoldan çıkarak bariyere çarptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansa bindirilirken bir otobüs ise önce yoldaki bir otomobile ardından da yaralı kadının aracına çarptı. Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde 34 LL 671 plakalı lüks aracı kullanan kadın sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen ambulans yaralı kadına müdahale ederken o sırada bir otobüs ise başka bir raca çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan otobüs, kazın sürücünün kaza yaptığı lüks araca da çarptı. Olayda lüks aracının kadın sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken 2 kişi hafif yaralı olarak tedaviye alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gelirken ekiplerin olayla ilgili araştırması sürüyor. Öte yandan ekipler, kaygan zeminin kuruması için yola kuma atıldı. (HK-

