Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada lüks cip hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada lüks cip hurdaya döndü

kaza yapan otobüs

Hastane Kaygan Zemin Yaralı Kadın Direksiyon Kadın Sürücü 

-diğer araçlar
-röportajlar
-polisin yolu kesmesi
-kum atılması detay

( İSTANBUL )- Sancaktepe’de ardı ardına kaza 1’i ağır 3 yaralı İSTANBUL

- Kuzey Marmar Otoyolu Sancaktepe Mekvii'nde kadın sürünün kullandığı lüks cip kaygan zeminde yoldan çıkarak bariyere çarptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansa bindirilirken bir otobüs ise önce yoldaki bir otomobile ardından da yaralı kadının aracına çarptı. Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde 34 LL 671 plakalı lüks aracı kullanan kadın sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen ambulans yaralı kadına müdahale ederken o sırada bir otobüs ise başka bir raca çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan otobüs, kazın sürücünün kaza yaptığı lüks araca da çarptı. Olayda lüks aracının kadın sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken 2 kişi hafif yaralı olarak tedaviye alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gelirken ekiplerin olayla ilgili araştırması sürüyor. Öte yandan ekipler, kaygan zeminin kuruması için yola kuma atıldı. (HK-
İlgili Foto Galeriler
Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı