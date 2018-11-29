Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası - Bilirkişi heyeti inceleme yaptı - KOCAELİ
- Kazanın meydana geldiği alandan görüntüler - Heyetin görüntüleriKuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası - Otoyolun Kocaeli - Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan 3 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının meydana geldiği alanda, bilirkişi heyeti inceleme yaptıKOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolun Kocaeli - Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan 3 işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının meydana geldiği alanda, bilirkişi heyeti inceleme yaptı.Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili dün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardından bugün olay gerine gelen bilirkişi heyeti, kaza alanında incelemelerde bulundu.Jandarma, AFAD ve firma yetkililerin de hazır bulunduğu incelemede 2 bilirkişi üyesi kazanın yaşandığı viyadüğün alt kısmından beton numuneleri aldı. Hava koşullarının kötü olması nedeniyle teknik bilirkişiden oluşan heyet, viyadüğün üst kısmından örnek alamadı.Bilirkişi heyeti daha sonra şantiyeye geçerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili görevlendirilen 2 savcı ile bilirkişi heyetinin bölgede incelemelere devam edeceği öğrenildi.incelemelerin ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapılacağı öğrenildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kazayla ilgili 2 müfettiş görevlendirmiş ve inceleme başlatıldığını bildirdirmişti..Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapması bekleniyor.İncelemelerin ardından proje yüklenicisi firma tarafından viyadüğün bir kısmında asılı kalan kalıplar, dağcıların yardımıyla aşağıya indirilecek.Bu işlemden sonra enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yapılacak.