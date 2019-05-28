Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü - İSTANBUL

- Kazadan detaylarKuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölüİSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Kamil Erdem (35) hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kamil Erdem idaresindeki 34 BTF 333 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametine seyir halindeyken, Reşadiye Kavşağı'nda emniyet şeridindeki 63 LF 086 plakalı yeşil alan sulama tankerine arkadan çarptı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kamil Erdem araçta sıkıştı.Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis başka kazaya mahal vermemek için güvenlik gerekçesiyle 2 şeridi trafiğe kapattı.İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Kamil Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis Trafik Kazası Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı