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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı İzle

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı İzle

itfaiye ekiplerinden görüntü

Argo Bild Trol 

-yoldan görüntü
-söndürme çalışmalarından görüntü
-kepçe ile çalışmalardan görnütü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede alevler içinde kalan dorse, taşıdığı yükle beraber tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 00.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Antalya’ya kargo götüren TIR’ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek dorseyi tırdan ayırdı. Tırı uzaklaştıran sürücü, daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelen dorse kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.
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