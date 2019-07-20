Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekeri patlayan otobüs bariyerlere çıktı: 5 yaralı İzle

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( İSTANBUL )- İçi yolcu dolu otobüsün yaptığı kazada faciadan dönüldü İSTANBUL



- Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yaklaşık 200 metre kala mesafede tekeri patlayan bir yolcu otobüsü yoldaki bariyerlere çıktı. Faciadan dönülen kazada 5 kişi hafif yaralandı. Otobüste meydana gelen ufak çaplı yangın söndürülürken yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yaklaşık 200 metre kala mesafede seyir halinde olan içi yolcu dolu otobüsün tekeri patladı. Veysi Otu yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yoldaki bariyerlere çıktı. Kaza nedeniyle otobüste bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Otobüste ufak çaplı yangın meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye tarafından müdahale edildi, yaralılar ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

