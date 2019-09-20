Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza Video

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( İSTANBUL -EK)- Zincirleme kazada bir kişi öldü , iki kişi yaralandı İSTANBUL



- Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda üç araç birbirine girdi. Kazada bir kişi öldü. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı Yolu'nda üç otomobil birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kul isimli şahsı hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü şahitleri, " Birden önümüzde araç takla attı. Ben de çarptım. Büyük bir kaza oldu" dedi.



